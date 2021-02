Maria De Filippi, spunta una clausola anti-D'Urso nel suo contratto (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo quanto rivelato oggi da Dagospia, dopo la chiusura di Live - Non è la D'Urso potrebbe esserci un'altra grana in Mediaset per Barbara D'Urso. Secondo quanto riporta la rivista, Maria De Filippi avrebbe fatto pressioni sui vertici Mediaset per ottenere l'inserimento nel suo contratto con l'azienda di Berlusconi di alcune clausole molto specifiche per limitare i rapporti con Barbara D'Urso. In particolare, la conduttrice di Pomeriggio 5 non potrebbe nominare i programmi della De Filippi nè ospitare personaggi delle sue trasmissioni. Live - Non è la D'Urso chiude: spunta una clausola nel contratto della De Filippi I rumors su possibili dissapori tra Queen Mary e la ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo quanto rivelato oggi da Dagospia, dopo la chiusura di Live - Non è la D'potrebbe esserci un'altra grana in Mediaset per Barbara D'. Secondo quanto riporta la rivista,Deavrebbe fatto pressioni sui vertici Mediaset per ottenere l'inserimento nel suocon l'azienda di Berlusconi di alcune clausole molto specifiche per limitare i rapporti con Barbara D'. In particolare, la conduttrice di Pomeriggio 5 non potrebbe nominare i programmi della Denè ospitare personaggi delle sue trasmissioni. Live - Non è la D'chiude:unaneldella DeI rumors su possibili dissapori tra Queen Mary e la ...

