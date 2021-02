«Loki»: la serie con Tom Hiddleston arriva l’11 giugno su Disney+ (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da quando WandaVision ha iniziato a gettare le basi per la cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, gli amatori guardano con sempre più curiosità i nuovi titoli messi in cantiere da Disney che vedranno molto presto la luce. Uno di questi è Loki, la serie che vede Tom Hiddleston nei panni del fratello cattivo di Thor, che arriverà su Disney+ l’11 giugno. La serie, ideata da Michael Waldron e già confermata per una seconda stagione, prenderà il via poco dopo la fine di The Falcon and the Winter Soldier, che si affaccerà sulla piattaforma streaming a metà marzo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da quando WandaVision ha iniziato a gettare le basi per la cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, gli amatori guardano con sempre più curiosità i nuovi titoli messi in cantiere da Disney che vedranno molto presto la luce. Uno di questi è Loki, la serie che vede Tom Hiddleston nei panni del fratello cattivo di Thor, che arriverà su Disney+ l’11 giugno. La serie, ideata da Michael Waldron e già confermata per una seconda stagione, prenderà il via poco dopo la fine di The Falcon and the Winter Soldier, che si affaccerà sulla piattaforma streaming a metà marzo.

