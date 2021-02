In quarantena Tiziana Pannella, conduttrice di Tagadà (Di giovedì 25 febbraio 2021) quarantena fiduciaria per la conduttrice di Tagadà, Tiziana Pannella. ‘Sto bene, è solo una precauzione’ rassicura i suoi spettatori ‘Sto bene, è solo una misura precauzionale‘ ha affermato la conduttrice napoletana, in seguito alla notizia di una quarantena fiduciaria. Tiziana Pannella dovrà così condurre in collegamento da casa la nuova puntata di Tagadà, in onda tutti i giorni su La7. A fare le sue veci, ci saranno Alessio Orsingher e Luca Sappino. La quarantena Dopo la notizia di una quarantena fiduciaria, la conduttrice di La7 ha poi parlato di come ci si sente ad essere dall’altra parte della telecamera: ‘È successo anche a noi, improvvisamente sono ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021)fiduciaria per ladi. ‘Sto bene, è solo una precauzione’ rassicura i suoi spettatori ‘Sto bene, è solo una misura precauzionale‘ ha affermato lanapoletana, in seguito alla notizia di unafiduciaria.dovrà così condurre in collegamento da casa la nuova puntata di, in onda tutti i giorni su La7. A fare le sue veci, ci saranno Alessio Orsingher e Luca Sappino. LaDopo la notizia di unafiduciaria, ladi La7 ha poi parlato di come ci si sente ad essere dall’altra parte della telecamera: ‘È successo anche a noi, improvvisamente sono ...

La7tv : #tagada Tagadà, #TizianaPanella in quarantena fiduciaria: 'Solo una misura precauzionale'. Oggi 'conduzione' in col… - zazoomblog : Tagadà Tiziana Panella in quarantena fiduciaria: conduce in collegamento da casa - #Tagadà #Tiziana #Panella… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Tagadà, Tiziana Panella in quarantena fiduciaria: conduce in collegamento da casa - leggoit : #Tagadà, Tiziana Panella in quarantena fiduciaria: conduce in collegamento da casa - SilvanaHansb : RT @La7tv: #tagada Tagadà, #TizianaPanella in quarantena fiduciaria: 'Solo una misura precauzionale'. Oggi 'conduzione' in collegamento da… -