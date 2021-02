Governo | Crimi | ‘ora squadra è completa | bisogna correre’**

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Ilmento delladi governo consente all’esecutivo di lavorare ora nel pieno delle sue funzioni.correre, efarlo subito. Perché le risposte che dobbiamo dare al Paese sono tante e decisive. Le priorità sono la salute pubblica, la sanità e il piano vaccinazioni, i ristori, le imprese e il lavoro, la definizione del Recovery Plan”. Lo scrive in un post su Facebook Vito.“Ladi governo del MoVimento 5 Stelle – prosegue il capo politico del Movimento – sarà composta da persone competenti che proseguiranno con il massimo impegno l’importante lavoro fatto fin qui, aiutandoci ad affrontare le sfide che ci attendono. A tutti loro rivolgo i miei auguri di buon lavoro. Un sincero ringraziamento va ai colleghi che hanno ...

SardiniaPost

... troviamo Matteo Salvini, il cui appoggio " per alcuni sorprendente " al nuovogli consente ... E' solo sommando le citazioni di Beppe Grillo (10.686) e Vito(7.548) che gli esponenti del ...... quasi la metà, ma alcuni partiti avevano disatteso le indicazioni del capo delpresentando ... Anche se nel M5S sussurrano sia stata una vendetta di VitoFra i più presenti Speranza e Di Maio. Politici (Giorgetti, Garaviglia) e tecnici (Franco, Bianchi). visibilità in crescita per i neoministri ...ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 22 giorni, da quando ha ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica, il nome di Mario Draghi è stato pronunciato quasi 70.000 volte (68.804) dai mezzi di inform ...