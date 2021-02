Gli affari della ‘ndrangheta sulle risorse minerarie del Congo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il pentito Saverio Morabito, ndranghetista originario di Africo, in provincia di Reggio Calabria, confidò agli investigatori come la ’ndrangheta nel tempo si fosse evoluta al punto da diventare un’organizzazione criminale transnazionale. Questa compagine mafiosa ha saputo cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione e ha compreso l’importanza di delocalizzare le proprie attività. È una delle poche mafie a essere allo stesso tempo tradizionale e moderna. L’abilità dei nuovi ndranghetisti è stata quella di aver compreso quanto fosse importante diversificare gli investimenti. È presente quasi ovunque nel mondo, persino in Africa. In merito agli’ndrangheta nella attuale Repubblica Democratica del, il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura (ancora in regime protezione), interpellato in questi giorni, ...