GeForce RTX 3060: nuovi driver Game Ready (Di giovedì 25 febbraio 2021) NVIDIA rilascia oggi un nuovo GeForce Game Ready driver per la GPU GeForce RTX 3060. Questo driver include anche il supporto della demo di Outriders, del DLSS di NVIDIA per Nioh 2 – The Complete Edition e Mount & Blade II: Bannerlord, della tecnologia NVIDIA Reflex sul server di prova di Rainbow Six Siege ed Leggi su insidethegame.home.blog (Di giovedì 25 febbraio 2021) NVIDIA rilascia oggi un nuovoper la GPURTX. Questoinclude anche il supporto della demo di Outriders, del DLSS di NVIDIA per Nioh 2 – The Complete Edition e Mount & Blade II: Bannerlord, della tecnologia NVIDIA Reflex sul server di prova di Rainbow Six Siege ed

Infinit7Even : RT @InstantGamingIT: Nvidia annuncia GPU specifiche per il mining di criptovalute e l'Hash Rate di RTX 3060 si riduce del 50% https://t.co… - fixitfixitfixit : (CANADA) IN STOCK ALERT - BESTBUY: evga 3090 xc3 ultra - fixitfixitfixit : (CANADA) IN STOCK ALERT - BESTBUY: evga 3080 xc3 ultra - fixitfixitfixit : (CANADA) IN STOCK ALERT - BESTBUY: msi 3060ti ventus 2x oc - fixitfixitfixit : (CANADA) IN STOCK ALERT - BESTBUY: evga 3070 xc3 ultra -