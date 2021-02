Gattuso: «Per lunghi tratti è stata una prestazione molto buona» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine della gara di Europa League contro il Granada Domattina come si riprende a lavorare in vista del Benevento? «Dobbiamo pensare a recuperare energie, analizzare la prestazione che abbiamo fatto perché è stata per lunghi tratti molto buona. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, un gol da polli. Dobbiamo recuperare energie e più uomini possibili, tra due settimane lavorare con la quotidianità perché è da tanti mesi che non si lavora così. Se vuoi giocare con una linea di reparto, palleggiare e altro, devi lavorarci e negli ultimi tre-quattro mesi l’abbiamo fatto poco» Anche questa sera si sono visti i soliti errori, come se ne esce? «I giocatori pensano a dare il massimo, danno quello che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli Rinoha parlato in conferenza stampa al termine della gara di Europa League contro il Granada Domattina come si riprende a lavorare in vista del Benevento? «Dobbiamo pensare a recuperare energie, analizzare lache abbiamo fatto perché èper. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, un gol da polli. Dobbiamo recuperare energie e più uomini possibili, tra due settimane lavorare con la quotidianità perché è da tanti mesi che non si lavora così. Se vuoi giocare con una linea di reparto, palleggiare e altro, devi lavorarci e negli ultimi tre-quattro mesi l’abbiamo fatto poco» Anche questa sera si sono visti i soliti errori, come se ne esce? «I giocatori pensano a dare il massimo, danno quello che ...

