Formula E, ePrix Ad Diriyah 2021: programma, date, orari e tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Mondiale 2021 di Formula E è pronto a dar spettacolo. Venerdì 26 e sabato 27 febbraio in Arabia Saudita, ad Ad Diriyah, andranno in scena le prime due tappe del campionato a quattro ruote con le gare programmate entrambe alle ore 17:30. Prima di ogni gara la griglia di partenza verrà formata come di consueto dalle qualifiche che assegneranno le file e la super pole position. Qualifiche e gara verranno trasmesse in diretta sul sito di Sportmediaset.it e sul canale Sky Sport Uno. VENERDI’ 26 FEBBRAIO Ore 11:55 – Prove libere Ore 13:45 – Qualifiche 1 Ore 17:30 – Gara 1 SABATO 27 FEBBRAIO Ore 11:40 – Prove libere Ore 13:45 – Qualifiche 2 Ore 17:30 – Gara 2 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il MondialediE è pronto a dar spettacolo. Venerdì 26 e sabato 27 febbraio in Arabia Saudita, ad Ad, andranno in scena le prime due tappe del campionato a quattro ruote con le garete entrambe alle ore 17:30. Prima di ogni gara la griglia di partenza verrà formata come di consueto dalle qualifiche che assegneranno le file e la super pole position. Qualifiche e gara verranno trasmesse in diretta sul sito di Sportmediaset.it e sul canale Sky Sport Uno. VENERDI’ 26 FEBBRAIO Ore 11:55 – Prove libere Ore 13:45 – Qualifiche 1 Ore 17:30 – Gara 1 SABATO 27 FEBBRAIO Ore 11:40 – Prove libere Ore 13:45 – Qualifiche 2 Ore 17:30 – Gara 2 SportFace.

Ruda97_Official : I piloti del team @VenturiFE @edomortara e @NatoNorman hanno le idee molto chiare sui loro obiettivi per la Season… - Luca_Zunino : RT @motorboxcom: Comincia una nuova stagione, la settima, di #FormulaE. Qui tutti ma proprio tutti i dettagli per seguire i due appuntament… - ImpieriFilippo : RT @Salvuss: Comincia una nuova stagione, la settima, di #FormulaE. Qui tutti ma proprio tutti i dettagli per seguire i due appuntamenti in… - motorboxcom : Comincia una nuova stagione, la settima, di #FormulaE. Qui tutti ma proprio tutti i dettagli per seguire i due appu… - Salvuss : Comincia una nuova stagione, la settima, di #FormulaE. Qui tutti ma proprio tutti i dettagli per seguire i due appu… -