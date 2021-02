Football Rock Live: calciatori cantanti per una notte (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 24 agosto la prima edizione di Football Rock Live: a Milano nell’arena civica Gianni Brera calciatori e cantanti sul palco per beneficenza I calciatori diventano per una notte cantanti. Si metteranno alla prova sul palco della prima edizione di Football Rock Live il 24 agosto, un concerto evento che unirà sportivi e cantanti in speciali… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 24 agosto la prima edizione di: a Milano nell’arena civica Gianni Brerasul palco per beneficenza Idiventano per una. Si metteranno alla prova sul palco della prima edizione diil 24 agosto, un concerto evento che unirà sportivi ein speciali… L'articolo Corriere Nazionale.

Football Rock Live: per la prima volta sul palco cantanti e calciatori! Si terrà il prossimo 24 agosto Football Rock Live , un concerto evento che vedrà sul palco cantanti e calciatori con l'obiettivo di sostenere la Onlus Insuperabili . L'evento, nato dall'idea del noto agente sportivo Helga Leoni e ...

Football Rock Live: calciatori cantanti per una notte Corriere Nazionale Football Rock Live: calciatori cantanti per una notte Il 24 agosto la prima edizione di Football Rock Live: a Milano nell’arena civica Gianni Brera calciatori e cantanti sul palco per beneficenza I calciatori diventano per una notte cantanti. Si metteran ...

Si terrà il prossimo 24 agosto Football Rock Live, un concerto evento che vedrà sul palco cantanti e calciatori con l'obiettivo di sostenere la Onlus Insuperabili. L'evento, nato dall'idea del noto agente sportivo Helga Leoni