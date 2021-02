Fonseca: «Vogliamo andare il più avanti possibile. Dzeko? Non mi sembra nulla di grave» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro lo Sporting Braga Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa Leauge contro lo Sporting Braga. Le sue parole. MATCH – «Abbiamo fatto una buona partita, sicura. Abbiamo gestito i giocatori in vista del Milan, abbiamo vinto bene. Sono contento». ATTEGGIAMENTO – «Penso che l’atteggiamento in questa situazione sia importante: Veretout ha giocato bene fuori posizione, mi piacciono queste cose. Abbiamo avuto rispetto di una squadra forte e piena di qualità ma abbiamo vinto bene». Dzeko – «Vediamo che è successo con Edin. Penso che non sia nulla di grave ma dobbiamo fare la valutazione domani. Mi è piaciuto sia Dzeko che Borja ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paulo, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa League contro lo Sporting Braga Paulo, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Europa Leauge contro lo Sporting Braga. Le sue parole. MATCH – «Abbiamo fatto una buona partita, sicura. Abbiamo gestito i giocatori in vista del Milan, abbiamo vinto bene. Sono contento». ATTEGGIAMENTO – «Penso che l’atteggiamento in questa situazione sia importante: Veretout ha giocato bene fuori posizione, mi piacciono queste cose. Abbiamo avuto rispetto di una squadra forte e piena di qualità ma abbiamo vinto bene».– «Vediamo che è successo con Edin. Penso che non siadima dobbiamo fare la valutazione domani. Mi è piaciuto siache Borja ...

