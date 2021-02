Flash News del 25 Febbraio 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si sono svolti questa mattina a Roma nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli i funerali di Stato dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato lunedì scorso nella RDC insieme all’autista Mustapha Milambo. Con gli altri, anche a costo della propria vita, così li ha ricordati durante l’omelia il Cardinale vicario di Roma. Presenti alla cerimonia funebre accanto ai familiari il Premier Draghi e i Presidenti di Camera e Senato. Osservato un minuto di silenzio anche davanti alla Farnesina, la sede del Ministero degli Esteri; Le nuove misure di contrasto alla pandemia e la campagna vaccinale anti Covid sono al centro del lavoro del Governo che questa mattina ha incontrato le Regioni in video conferenza in vista del nuovo DPCM. Il Decreto sarà in vigore dal 6 Marzo al 6 Aprile, includendo quindi anche le festività Pasquali. La Ministra Germini ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si sono svolti questa mattina a Roma nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli i funerali di Stato dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un agguato lunedì scorso nella RDC insieme all’autista Mustapha Milambo. Con gli altri, anche a costo della propria vita, così li ha ricordati durante l’omelia il Cardinale vicario di Roma. Presenti alla cerimonia funebre accanto ai familiari il Premier Draghi e i Presidenti di Camera e Senato. Osservato un minuto di silenzio anche davanti alla Farnesina, la sede del Ministero degli Esteri; Le nuove misure di contrasto alla pandemia e la campagna vaccinale anti Covid sono al centro del lavoro del Governo che questa mattina ha incontrato le Regioni in video conferenza in vista del nuovo DPCM. Il Decreto sarà in vigore dal 6 Marzo al 6 Aprile, includendo quindi anche le festività Pasquali. La Ministra Germini ...

