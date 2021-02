Douglas Costa: “Juve? Mi piacerebbe tornare. Champions? Vinciamo noi, la Juve la Serie A” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’esterno del Bayern Monaco, Douglas Costa, cartellinato ancora con la Juventus, ha partecipato ieri sera ad una diretta su Twitch con Pierluigi Pardo, parlando di diverse cose, del futuro e del momento in casa bavarese. Queste le sue parole: “Al momento sono infortunato, ho iniziato a camminare oggi. Fra una decina di giorni torno in campo e non vedo l’ora di tornare a giocare. Ho visto la partita con la Lazio, noi abbiamo giocato molto bene, la Lazio ha fatto alcuni errori che ci hanno un pò agevolato ma sono una squadra forte, la scorsa stagione lo hanno dimostrato in Italia e ora a che in Europa”. Sulla Juve: “Quando sono arrivato in Italia mi sono adattato benissimo emi porto i tifosi nel cuore. Il primo anno con Allegri ho faticato, ma mi ha fatto capire come si ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’esterno del Bayern Monaco,, cartellinato ancora con lantus, ha partecipato ieri sera ad una diretta su Twitch con Pierluigi Pardo, parlando di diverse cose, del futuro e del momento in casa bavarese. Queste le sue parole: “Al momento sono infortunato, ho iniziato a camminare oggi. Fra una decina di giorni torno in campo e non vedo l’ora dia giocare. Ho visto la partita con la Lazio, noi abbiamo giocato molto bene, la Lazio ha fatto alcuni errori che ci hanno un pò agevolato ma sono una squadra forte, la scorsa stagione lo hanno dimostrato in Italia e ora a che in Europa”. Sulla: “Quando sono arrivato in Italia mi sono adattato benissimo emi porto i tifosi nel cuore. Il primo anno con Allegri ho faticato, ma mi ha fatto capire come si ...

