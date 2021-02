"Come hai fatto a vivere con Arcuri?", "Ti odio", Vittorio Sgarbi punzecchia Myrta Merlino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Novella Toloni Botta e risposta a tratti imbarazzante tra Vittorio Sgarbi e la conduttrice de L'Aria che tira sulla questione Arcuri, ex compagno della conduttrice Imbarazzo in studio nella scorsa puntata de L'aria che tira, il format di attualità e politica condotto da Myrta Merlino su La7. Tema della serata la pandemia e il piano vaccini. Il nome del commissario all'emergenza straordinario, Domenico Arcuri, ex compagno della conduttrice, non viene menzionato dalla giornalista, ma a farlo ci ha pensato Vittorio Sgarbi. Il candidato a sindaco di Roma è stato ospite nel finale di puntata e non sono mancate le scintille con la padrona di casa. nodo 1925484 Durante il collegamento Vittorio Sgarbi ha avuto ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Novella Toloni Botta e risposta a tratti imbarazzante trae la conduttrice de L'Aria che tira sulla questione, ex compagno della conduttrice Imbarazzo in studio nella scorsa puntata de L'aria che tira, il format di attualità e politica condotto dasu La7. Tema della serata la pandemia e il piano vaccini. Il nome del commissario all'emergenza straordinario, Domenico, ex compagno della conduttrice, non viene menzionato dalla giornalista, ma a farlo ci ha pensato. Il candidato a sindaco di Roma è stato ospite nel finale di puntata e non sono mancate le scintille con la padrona di casa. nodo 1925484 Durante il collegamentoha avuto ...

