Calcio | Europa League | Napoli out ai sedicesimi | inutile vittoria 2-1 sul Granada**

SkySport : ?? DELE ALLI, CHE GOL IN ROVESCIATA? ????? Stop e 'bicicletta' in Europa League ??? GLI HL ? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Club Brugge-Dinamo Kiev: live report, statistiche, formazioni e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Club Brugge-Dinamo Kiev: live report, statistiche, formazioni e dettagli - TV7Benevento : Calcio: niente remuntada per Napoli, vince 2-1 ma Granada a ottavi Europa League (2)... - TV7Benevento : Calcio: niente remuntada per Napoli, vince 2-1 ma Granada a ottavi Europa League... -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Europa

Il vuole rialzarsi. Dopo il pareggio 2 - 2 di Belgrado, oggi contro la Stella Rossa cerca la vittoria per conquistare gli ottavi di finale di . I rossoneri arrivano anche da due sconfitte consecutive ...L' Arsenal batte il Benfica in rimonta 3 - 2 e strappa il pass per gli ottavi di finale diLeague . I Gunners passano in vantaggio al 21' con Aubameyang che riscatta gli errori sotto porta della gara d'andata con un tocco sotto a scavalcare Leite. In chiusura di primo tempo il ...La squadra di Gattuso deve ora fare tre reti per passare il turno: ci prova al 35' con Insigne, che colpisce la traversa su calcio di punizione, mentre al 45' Gattuso si vede annullare il 2-1 di ...Il Napoli di Rino Gattuso pur vincendo 2-1 contro il Granada al Maradona non riesce a qualificarsi per gli ottavi di Europa League e va fuori dalla ... del fuorigioco ma a tu per tu con Rui Silva gli ...