Brambati | “Ibrahimovic a Sanremo? Non doveva neanche pensarci”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Massimo, ex calciatore in Serie A ed oggi procuratore sportivo, ha detto la sua sulla prossima partecipazione di ZlatanPianeta Milan.

PianetaMilan : #Brambati a @TuttoMercatoWeb: '@Ibra_official a @SanremoRai? Non doveva neanche pensarci' - @acmilan #ACMilan… - sportli26181512 : TMW RADIO - Brambati: 'Ibra a Sanremo? Non doveva neanche pensare di fare una cosa del genere': L'ex calciatore e p… - infoitsport : Ibrahimovic a Sanremo, Brambati: 'Avventato e poco professionale' - infoitsport : Ibrahimovic a Sanremo, Brambati: 'Avventato e poco professionale' - milansette : TMW RADIO - Brambati: 'Assurdo mandare Ibrahimovic a Sanremo' -

Ultime Notizie dalla rete : Brambati Ibrahimovic

L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato così della partecipazione di Ibrahimovic al Festival di ...Poi lasciar andare Ibra a Sanremo per tutta la settimana non è il massimo. Credo che il calendario ravvicinato lo paghi in un qualche modo. Oggi marcare Lukaku è difficile, ma se sai che è mancino non ...