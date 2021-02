Basket: Reggio Emilia giocherà in Romania ottavi ed eventuali quarti di FIBA Europe Cup 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà Oradea a ospitare la bolla in cui l’Unahotels Reggio Emilia disputerà gli ottavi e gli eventuali quarti di finale dell’edizione 2021 della FIBA Europe Cup, della quale ha superato il primo girone nello scorso gennaio. La città della Romania non è nuova al pubblico cestistico italiano, avendo fatto parte dell’organizzazione degli Europei femminili del 2015 in cui l’Italia non superò il girone eliminatorio. Le partite si disputeranno tra il 23 e il 26 marzo, con date e orari esatti ancora da stabilire. La squadra di coach Antimo Martino sfiderà i rumeni del BC CSU Sibiu e, in caso di vittoria, affronterà proprio i padroni di casa del CSM CSU Oradea o gli ucraini del BC Dnipro. Non sarà solo Oradea, però, a ospitare ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà Oradea a ospitare la bolla in cui l’Unahotelsdisputerà glie glidi finale dell’edizionedellaCup, della quale ha superato il primo girone nello scorso gennaio. La città dellanon è nuova al pubblico cestistico italiano, avendo fatto parte dell’organizzazione deglii femminili del 2015 in cui l’Italia non superò il girone eliminatorio. Le partite si disputeranno tra il 23 e il 26 marzo, con date e orari esatti ancora da stabilire. La squadra di coach Antimo Martino sfiderà i rumeni del BC CSU Sibiu e, in caso di vittoria, affronterà proprio i padroni di casa del CSM CSU Oradea o gli ucraini del BC Dnipro. Non sarà solo Oradea, però, a ospitare ...

