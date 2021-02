AMD sta per annunciare ufficialmente la sua nuova e ultima GPU Radeon RX 6000 (Di giovedì 25 febbraio 2021) La prossima settimana AMD svelerà una nuova aggiunta alla serie Radeon RX 6000. La società lo ha annunciato attraverso Twitter: la prossima scheda grafica, che presumibilmente sarà Radeon RX 6700 XT, verrà rivelata nel suo terzo evento "Where Gaming Begins" il 3 marzo alle 17:00, orario italiano. Il primo evento "Where Gaming Begins" di AMD a ottobre ha svelato le CPU Ryzen 5000 basate su Zen 3, mentre seconda parte si è concentrata sulle prime schede grafiche della serie Radeon RX 6000 basate su RDNA 2. Questa è la terza parte e rivelerà "l'ultima aggiunta alla famiglia di schede grafiche AMD Radeon RX 6000". Non si sa quale sarà la prossima scheda, ma tutti gli indizi vertono sulla Radeon RX 6700 XT. L'immagine ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) La prossima settimana AMD svelerà unaaggiunta alla serieRX. La società lo ha annunciato attraverso Twitter: la prossima scheda grafica, che presumibilmente saràRX 6700 XT, verrà rivelata nel suo terzo evento "Where Gaming Begins" il 3 marzo alle 17:00, orario italiano. Il primo evento "Where Gaming Begins" di AMD a ottobre ha svelato le CPU Ryzen 5000 basate su Zen 3, mentre seconda parte si è concentrata sulle prime schede grafiche della serieRXbasate su RDNA 2. Questa è la terza parte e rivelerà "l'aggiunta alla famiglia di schede grafiche AMDRX". Non si sa quale sarà la prossima scheda, ma tutti gli indizi vertono sullaRX 6700 XT. L'immagine ...

