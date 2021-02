Aggrappato ad una boa per 14 ore: incredibile avventura nell’oceano per un marinaio (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’avventura vissuta da un marinaio lo scorso 16 febbraio ha davvero dell’incredibile. Dopo essere caduto fuoribordo in mezzo all’Oceano Pacifico, un uomo di 52 anni è riuscito a sopravvivere rimanendo Aggrappato ad una boa per oltre 14 ore. Oltre alla straordinaria forza di volontà, ha giocato un ruolo cruciale anche la fortuna, perché l’uomo è stato ritrovato sano e salvo, esausto ma senza ferite. La storia di Vidam Perevertilov Vidam Perevertilov, ingegnere capo lituano 52enne a bordo della Silver Supporter, lo scorso 16 febbraio ha vissuto probabilmente l’avventura più assurda della sua vita in mezzo al mare. Intorno alle 4 del mattino, il marinaio è caduto in acqua in pieno oceano Pacifico, senza giubbotto di salvataggio. Poche ore dopo, all’alba, ha notato una piccola ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’vissuta da unlo scorso 16 febbraio ha davvero dell’. Dopo essere caduto fuoribordo in mezzo all’Oceano Pacifico, un uomo di 52 anni è riuscito a sopravvivere rimanendoad una boa per oltre 14 ore. Oltre alla straordinaria forza di volontà, ha giocato un ruolo cruciale anche la fortuna, perché l’uomo è stato ritrovato sano e salvo, esausto ma senza ferite. La storia di Vidam Perevertilov Vidam Perevertilov, ingegnere capo lituano 52enne a bordo della Silver Supporter, lo scorso 16 febbraio ha vissuto probabilmente l’più assurda della sua vita in mezzo al mare. Intorno alle 4 del mattino, ilè caduto in acqua in pieno oceano Pacifico, senza giubbotto di salvataggio. Poche ore dopo, all’alba, ha notato una piccola ...

