Un Posto al Sole, anticipazioni 24 febbraio: la partenza di Franco

anticipazioni e curiosità sul prossimo episodio, in onda su Rai Tre dalle 20.40, del 24 febbraio, di Un Posto al Sole. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Franco lascia la città e Michele pensa di fare altrettanto

Questa sera, dalle 20.40 circa su Rai Tre, torna il consueto appuntamento con Un Posto al Sole. Vediamo le anticipazioni sull'episodio odierno. Angela ha deciso, dopo un lungo e travagliato percorso, di accettare il lavoro a Venezia. Una scelta che ha destato qualche malumore ma, nonostante le difficoltà, tutti capiscono che si tratta di un'opportunità irripetibile. La donna è già partita alla volta del Veneto e, a stretto giro, la raggiungeranno anche i suoi famigliari. Bianca non vuole restare troppo lontano dalla ...

