Sostenibilità e qualità | ‘lavoro di squadra’ di Asl Viterbo e Roma 4

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) VITERBO – “La vera sostenibilità di un’azienda sanitaria si misura sull’investimento in qualità offerto al cittadino: più il percorso e la cura sono personalizzati, maggiore sarà il risparmio sanitario e la risposta di salute per il paziente”. Queste le parole di Daniela Donetti, direttore generale dell’Asl di Viterbo che da poco più di un mese, insieme all’azienda Roma 4 ha unite le forze per la gestione integrata dei pazienti con tumore cerebrale.