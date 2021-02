Sampdoria, Torregrossa ha lavorato a parte (Di mercoledì 24 febbraio 2021) GENOVA - Con una seduta d'allenamento mattutina la Sampdoria ha proseguito la marcia di avvicinamento alla gara di domenica 28 febbraio, in programma al "Ferraris", con i doriani che ospiteranno alle ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) GENOVA - Con una seduta d'allenamento mattutina laha proseguito la marcia di avvicinamento alla gara di domenica 28 febbraio, in programma al "Ferraris", con i doriani che ospiteranno alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Torregrossa Sampdoria, Torregrossa ha lavorato a parte GENOVA - Con una seduta d'allenamento mattutina la Sampdoria ha proseguito la marcia di avvicinamento alla gara di domenica 28 febbraio, in programma al "Ferraris", con i doriani che ospiteranno alle 12.30 l' Atalanta . A Bogliasco la squadra e mister ...

Sampdoria, dopo il lungo calvario Gabbiadini è pronto. Con l'Atalanta può giocare Gabbiadini ha ritrovato tra l'altro un reparto offensivo con una pedina in più, Torregrossa arrivato a gennaio. La competizione interna quindi è aumentata, ma i cinque attaccanti (anche se La Gumina ...

