Repubblica: Signori assolto per il calcioscommesse dopo 10 anni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Beppe Signori è stato assolto con formula piena, riporta Repubblica, dall’accusa di aver aggiustato una partita del campionato di Serie B 2010/2011 attraverso finanziamenti provenienti dal gruppo dei cosiddetti “singaporiani”. “Il fatto non sussiste” È stata la sentenza del Tribunale di Piacenza che porta avanti l’inchiesta sul calcioscommesse, per la partita incriminata Piacenza-Padova (2-2) del 2 ottobre 2010 per cui Signori era stato accusato di aver preso 30 mila euro per indirizzare la partita «dopo dieci anni vengo in parte ripagato, anche se questi anni non me li restituirà nessuno, è una rivincita» È stato il suo commento, all’uscita dal tribunale. L’ex calciatore della Lazio è stato anche radiato dalla giustizia sportiva, è comunque ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Beppeè statocon formula piena, riporta, dall’accusa di aver aggiustato una partita del campionato di Serie B 2010/2011 attraverso finanziamenti provenienti dal gruppo dei cosiddetti “singaporiani”. “Il fatto non sussiste” È stata la sentenza del Tribunale di Piacenza che porta avanti l’inchiesta sul, per la partita incriminata Piacenza-Padova (2-2) del 2 ottobre 2010 per cuiera stato accusato di aver preso 30 mila euro per indirizzare la partita «diecivengo in parte ripagato, anche se questinon me li restituirà nessuno, è una rivincita» È stato il suo commento, all’uscita dal tribunale. L’ex calciatore della Lazio è stato anche radiato dalla giustizia sportiva, è comunque ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Signori dopo 10 anni di inferno,beppe signori assolto con formula piena nel processo calcioscommesse https://www.dagospia.com/rubrica - 30/sport/signori - si - nasce - ndash - processo - calcioscommesse - reato - prescritto - 255612.htm beppe signori Da bologna.repubblica.it 'Dopo dieci anni è finita, anche se io e il mio avvocato non avevamo mai avuto dubbi sulla ...

