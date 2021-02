Qatar 2022, morti 6500 lavoratori per costruire gli stadi: l’inchiesta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non finiscono le notizie incredibili provenienti dal Qatar per quanto riguarda il Mondiale 2022: l’inchiesta del “Guardian” sui lavoratori morti Ancora notizie terribili che arrivano direttamente dal Qatar per il Mondiale 2022 di calcio. Come svelato dal tabloid britannico “Guardian” ci sarebbero tantissime vittime fino a contare circa 6500 lavoratori morti nei cantieri per costruire L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non finiscono le notizie incredibili provenienti dalper quanto riguarda il Mondialedel “Guardian” suiAncora notizie terribili che arrivano direttamente dalper il Mondialedi calcio. Come svelato dal tabloid britannico “Guardian” ci sarebbero tantissime vittime fino a contare circanei cantieri perL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

