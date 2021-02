Promozione turistica: la Liguria punta su Fausto Brizzi e Maurizio Lastrico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) GENOVA – Il regista Fausto Brizzi, l’attore e comico genovese Maurizio Lastrico e la chiesa dei Rolli di San Luca. La Regione Liguria punta su calibri da novanta per la nuova campagna di promozione, che coinvolgerà anche lo spot per il Festival di Sanremo, i cui contenuti sono ancora top secret e verranno svelati nel corso di una conferenza stampa il prossimo primo marzo. A solleticare la curiosità, un post del governatore Giovanni Toti, che ha fatto visita al set del noto regista, ormai genovese d’adozione, dopo aver sposato l’ex martellista Silvia Salis. “Cosa succede in città? Si lavora per una grande campagna di promozione turistica. Per ora non posso svelarvi altro…”, scrive Toti. Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) GENOVA – Il regista Fausto Brizzi, l’attore e comico genovese Maurizio Lastrico e la chiesa dei Rolli di San Luca. La Regione Liguria punta su calibri da novanta per la nuova campagna di promozione, che coinvolgerà anche lo spot per il Festival di Sanremo, i cui contenuti sono ancora top secret e verranno svelati nel corso di una conferenza stampa il prossimo primo marzo. A solleticare la curiosità, un post del governatore Giovanni Toti, che ha fatto visita al set del noto regista, ormai genovese d’adozione, dopo aver sposato l’ex martellista Silvia Salis. “Cosa succede in città? Si lavora per una grande campagna di promozione turistica. Per ora non posso svelarvi altro…”, scrive Toti.

UBrignone : RT @GiovanniToti: Cosa succede in città? Qualche indizio. Un regista famoso, Fausto #Brizzi. Un attore genovese di cui siamo orgogliosi, Ma… - soleluna0309 : @GiovanniToti Promozione turistica se riaprirete qualcosa. Gia Pasqua sarà di nuovo persa - bisanzio21 : RT @GiovanniToti: Cosa succede in città? Qualche indizio. Un regista famoso, Fausto #Brizzi. Un attore genovese di cui siamo orgogliosi, Ma… - GiovanniToti : Cosa succede in città? Qualche indizio. Un regista famoso, Fausto #Brizzi. Un attore genovese di cui siamo orgoglio… - raffamimmo : RT @tiztire: Oggi io e @insopportabile parliamo di #basket e #promozione turistica con @stefanosar e @parallelecinico 18.30 su #clubhouse… -

Ultime Notizie dalla rete : Promozione turistica Turismo naturalistico ed ecosostenibile Il Comune di Tarquinia, in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, ha tra le proprie finalità lo sviluppo della rete sentieristica e della ...

Tarquinia: Turismo naturalistico ed ecosostenibile, anche Tarqunia aderisce ai sentieri del CAI Il Comune di Tarquinia, in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, ha tra le proprie finalità lo sviluppo della rete sentieristica e della ...

Promozione turistica: la Liguria punta su Fausto Brizzi e Maurizio Lastrico - DIRE.it Dire Piemonte che spettacolo! Alcuni dei più importanti luoghi-simbolo d’arte e cultura del Piemonte diventeranno set cinematografici d’eccezione per dieci compagnie di teatro, musica, danza e circo contemporaneo, grazie a CIAK! P ...

Ristoranti in hotel nel 2021. Le novità in Italia in collaborazione con grandi chef Da Ciccio Sultano a Enrico Bartolini, passando per Claudio Sadler, Peppe Guida, Niko Romito. Grandi investimenti in hotellerie in Italia e ogni volta sono coinvolti chef di grido ...

Il Comune di Tarquinia, in attuazione dei compiti statutari in materia die programmazione territoriale, ha tra le proprie finalità lo sviluppo della rete sentieristica e della ...Il Comune di Tarquinia, in attuazione dei compiti statutari in materia die programmazione territoriale, ha tra le proprie finalità lo sviluppo della rete sentieristica e della ...Alcuni dei più importanti luoghi-simbolo d’arte e cultura del Piemonte diventeranno set cinematografici d’eccezione per dieci compagnie di teatro, musica, danza e circo contemporaneo, grazie a CIAK! P ...Da Ciccio Sultano a Enrico Bartolini, passando per Claudio Sadler, Peppe Guida, Niko Romito. Grandi investimenti in hotellerie in Italia e ogni volta sono coinvolti chef di grido ...