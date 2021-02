Pellegrino sprint | la Coppa arriva in anticipo | ' Ora testa ai Mondiali'

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cinque anni dopo essere diventato il primo fondista non scandinavo ad aver vinto ladel Mondo di specialità, Federicotorna in possesso del globo di cristallo in, ...

Cinque anni dopo essere diventato il primo fondista non scandinavo ad aver vinto la Coppa del Mondo di specialità, Federicotorna in possesso del globo di cristallo in anticipo, avendo la Fis annullato le restanti gare a circuito dopo i Mondiali. La stagione di Coppa infatti - dopo i Mondiali di ...è argento olimpico in carica nellain tecnica classica. Al termine della rassegna iridata, la Coppa del mondo si concluderà il 13 e 14 marzo in Engadina per una 15 km tecnica ...La vittoria a seguito delle restrizioni per covid che hanno cancellato le finali di Lillehammer. L' atleta delle Fiamme Oro: "grande soddisfazione, ora i mondiali" ...Alla vigilia del Mondiale di Oberstdorf la FIS ha comunicato che le finali in programma a Lillehammer non saranno recuperate, e quindi è terminato il programma delle gare sprint della stagione (ad ...