Ora è ufficiale, il Giro d'Italia torna nel Sannio: svelata la tappa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Giro d'Italia torna nel Sannio. La notizia era nell'aria ma ora c'è anche l'ufficialità. L'edizione numero 104 della corsa rosa è stata presentata questo pomeriggio in diretta su Rai 2 e vedrà protagonista la Valle Telesina. L'ottava tappa partirà infatti il 15 maggio da Foggia e arriverà a Guardia Sanframondi articolandosi su un percorso di 173 chilometri ricco di saliscendi che prevede ben due gran premi della montagna: il primo a Bocca della Selva, il secondo al traguardo. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

