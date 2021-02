Nuovo Dpcm, la riapertura di palestre e cinema slitta. Vietati gli spostamenti nelle seconde case in «arancione scuro» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il governo Draghi rinvierà la decisione sulle eventuali riaperture: spaventa l’incubo varianti del Covid-19, preoccupa la possibilità di una «terza ondata» Leggi su corriere (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il governo Draghi rinvierà la decisione sulle eventuali riaperture: spaventa l’incubo varianti del Covid-19, preoccupa la possibilità di una «terza ondata»

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - Corriere : Nuovo Dpcm, Draghi convoca ministri e Cts per varianti e misure - infoitsalute : Nuovo Dpcm | la riapertura di palestre e cinema slitta Vietati gli spostamenti nelle seconde case in «arancione scu… - infoitsalute : Nuovo Dpcm, Draghi pensa alle misure ma avverte: “I cittadini non sono sudditi. Devono avere il tempo di informarsi” -