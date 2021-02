“Non corriamo troppo”. Andrea Zenga, che botta per Rosalinda: cosa svela appena uscito dal GF Vip (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Andrea Zenga è fuori dal Grande Fratello Vip. Il figlio di Walter è stato eliminato durante l’ultima puntata, a un passo dalla finale del reality sconfitto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando. “A parte la prima settimana in cui mi sentivo un pesce fuor d’acqua, ho amato ogni singolo giorno qui dentro. I ragazzi sono diventati per me una piccola famiglia, mi hanno dato tanto”, ha detto Zenga dopo aver ricevuto il verdetto da Alfonso Signorini. Poi prima di lasciare la casa Andrea ha lasciato una dedica scritta sulla foto che immortala il primo bacio tra lui e Rosalinda Cannavò: “Il momento più bello del mio GF, grazie per avermi fatto provare queste emozioni. Dolce più che posso, ti aspetto fuori”. La storia tra Andrea e Rosalinda è sbocciata nelle ultime settimane ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è fuori dal Grande Fratello Vip. Il figlio di Walter è stato eliminato durante l’ultima puntata, a un passo dalla finale del reality sconfitto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando. “A parte la prima settimana in cui mi sentivo un pesce fuor d’acqua, ho amato ogni singolo giorno qui dentro. I ragazzi sono diventati per me una piccola famiglia, mi hanno dato tanto”, ha dettodopo aver ricevuto il verdetto da Alfonso Signorini. Poi prima di lasciare la casaha lasciato una dedica scritta sulla foto che immortala il primo bacio tra lui eCannavò: “Il momento più bello del mio GF, grazie per avermi fatto provare queste emozioni. Dolce più che posso, ti aspetto fuori”. La storia traè sbocciata nelle ultime settimane ...

QuellaChe3 : Mi fa male tutto. Tutte queste a pettola poi qualcuno gliele fa presente quando uscirà da li. E la palma nelle int… - PasqualeMarro : Andrea Zenga: “Non corriamo troppo”. Doccia gelata - bvciami : @frasimaidette che appena uscito dalla casa ha detto 'non corriamo troppo', ma quando era dentro stava già a pensar… - 1Zolesi : @matteosalvinimi Burioni chi? Quello che a inizio covid diceva da fazio che non ci avrebbe neanche toccato? Allora… - lovelyrosmello : RT @Pia_Strella: 'Non corriamo troppo' E potevi aspettà 10 giorni se non volevi correre troppo figlio mio! #exrosmello #mellos #gfvip https… -