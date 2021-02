No | un file chiamato «India sta facendo» non hackererà il tuo cellulare

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 24 febbraio 2021 alla redazione di Facta è arrivata la richiesta di verificare questo messaggio che circola sull’app di messaggistica WhatsApp: «Inizieranno a far circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si stia appiattendo in. Ilsi chiama “sta”, non aprirlo e non vederlo, hackera il tuo telefono in 10 secondi e non può essere fermato in alcun modo.Trasmetti le informazioni a familiari e amici. Ora l’hanno detto anche ai telegiornali». Si tratta di una notizia falsa. I colleghini di Boomlive hanno verificato che il contenuto del messaggio è privo di alcun riscontro. Quello del virus in grado di hackerare il«in 10 secondi» è un vecchio caso di disinformazione che torna ciclicamente a circolare su WhatsApp e che ...