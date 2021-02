MobileTrans – Trasferimento WhatsApp Come trasferire WhatsApp da Android a iPhone

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sebbenepermetta di eseguire il backup di chat e file multimediali, non è facile, dopo questo processo, accedere a una singola chat, oppuredati su uno smartphone con un sistema operativo differente o eseguire un ripristino selettivo.si affida a Google Drive, ma parecchi utenti scelgono di affidarsi a servizi alternativi a Google, anche a causa delle restrizioni che impediscono a Huawei di fornire GMS ai propri clienti.è più semplice con, l’applicazione desktop che funziona su Windows e macOS e che è, ad oggi, stata scaricata da oltre 50 milioni di utenti che hanno utilizzato le sue funzionalità per migrare i dati die altre ...

Al termine del processo didi WhatsApp,manderà un segnale di avviso, in modo da poter rimuovere in sicurezza entrambi i telefoni. Sarà possibile ora reinstallare WhatsApp ...SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODAWhatsApp: come fare il backup di WhatsApp su iCloud Notizia precedente BERNATE TICINO. FOTO: UNO SPECIALE ANNULLO ...La preoccupazione di perdere i dati di WhatsApp dopo aver acquistato un nuovo smartphone, attanaglia tutti quanti. Per trasferire i messaggi di WhatsApp da un vecchio telefono ad un nuovo dispositivo, ...Mobiletrans Phone Transfer è un software molto intuitivo che, quando acquistiamo nuovi smartphone Android, iOS, Nokia, ci permette di eseguire operazioni di trasferimento dati molto facilmente (compre ...