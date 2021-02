McKennie | Bentancur | Ramsey | perché dal Crotone si può ripartire

romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? Demiral ???? De Ligt ???? Alex Sandro ???? Chiesa ???? Bentancur ?????????????? Ramsey ???? McKennie ???? Kulu… - romeoagresti : #Juve: la formazione provata alla vigilia della sfida contro il Crotone: Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex San… - FCPorto : 11 inicial da Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Ron… - zzalagb : RT @enzomarangio: #DeLigt ('99); #Demiral ('98); #Dragusin (2002); #Bentancur ('97); #Chiesa ('97); #McKennie ('98); #Kulusevski (2000); #F… - Giusepp84623364 : RT @enzomarangio: #DeLigt ('99); #Demiral ('98); #Dragusin (2002); #Bentancur ('97); #Chiesa ('97); #McKennie ('98); #Kulusevski (2000); #F… -

Ultime Notizie dalla rete : McKennie Bentancur

La Gazzetta dello Sport

POSTUMI ? Non solo lo sciagurato retropassaggio di Rodrigo, mercoledì scorso al Do Dragao tutto il centrocampo di Pirlo aveva boccheggiato. Tanti palloni persi, manovre macchinose e ...L'anno scorso Verona fu fatale, con Juric che mise a nudo tutte le crepe del sarrismo sfruttando un errore stile - Oporto del solito. Ad ogni modo, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo sono ...VERONA JUVENTUS – La Juventus non ha disposizione la retroguardia titolare e Pirlo è realmente nei guai. La Vecchia Signora è attesa da un match di quelli duri, dove la sconfitta è da mettere in conto ...Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo out. La difesa titolare della Juventus non tornerà prima di marzo e Pirlo a Verona non sa come ...