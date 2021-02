L’Isola dei Famosi | colpo di scena | l’inviato sarà lui | ora è ufficiale!

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)deidiproprio lui, ora è ufficiale, ecco l’annuncio pubblicato poco fa sulla pagina Instagram del programma.dei, ora p ufficiale: ecco chiManca ormai sempre meno alla quindicesima edizione deldei, che partirà con ogni probabilità il prossimo 12 marzo e andrà in onda due sere a settimana, proprio come accade attualmente con il GF Vip. Non è stato affatto facile ripartire per il programma, che quest’anno vedrà per la prima volta al timone Ilary Blasi, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. I problemi sono stati numerosi, soprattutto a causa dell’emergenza Covid, che ha creato delle difficoltà ...