Le azzurre del calcio hanno battuto 12-0 Israele vanno a Euro 2022 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI - All'Artemio Franchi di Firenze la nazionale femminile della ct Milena Bertolini travolge con un passivo clamoroso le avversarie della rappresentativa di Israele: 12-0 il risultato finale. Nello stadio dove quasi tre anni fa festeggiò la qualificazione al Mondiale francese le ragazze azzurre conquistano il pass per l'Europeo che si terrà nell'estate del 2022 in Inghilterra senza passare dai temuti spareggi. L'Italia avrebbe dovuto vincere con due gol di scarto, ma ha voluto esagerare contro un'avversaria a tratti imbarazzante e di livello molto inferiore. Prima della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Mauro Bellugi e delle vittime dell'agguato nella Repubblica Democratica del Congo, nel quale hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere ...

