La borsa di stagione è la hobo

Che cos'hanno in comune Jackie 'O e Bella Hadid? Amate per il loro stile unico, hanno creato tendenze e ispirato la moda. Ma non solo: condividono infatti anche la passione per la stessa tipologia di borsa. Un vero mito a sua volta, capace di reinventarsi ed essere cool anche distanza di decenni. Parliamo dell'iconico modello a mezzaluna, of course, da cui la moglie di Onassis non si separava mai e che oggi si è trasformata nella it bag da avere al braccio. Hailey Bieber, Kendall Jenner &co. non indossano che lei. Molto più di un trend passeggero, una vera e propria star degli accessori. Bella Hadid a passeggio a New York con la hobo bag. Foto Getty.

