Immigrazione clandestina, Feltri punge Salvini: «Datti una mossa o ti sei imborghesito?» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Immigrazione clandestina. La svolta europeista di Matteo Salvini è risultata “indigesta” ad alcuni. Il direttore di Libero Quotidiano Vittorio Feltri oggi è tornato a parlare del problema Immigrazione e non ha risparmiato una stoccata al leader della Lega. leggi anche l’articolo —> Rocco Casalino: «Io innamorato di Conte? Un uomo affettuoso. La verità sul nostro rapporto» «Da quando c’è la pandemia noi italiani abbiamo trascurato il problema dell’Immigrazione selvaggia. Per molti mesi Matteo Salvini si era battuto con successo al fine di arginare questo fenomeno e per questo ora deve affrontare grane giudiziarie. Ieri e l’altro ieri sono arrivati sulle nostre coste migliaia di extracomunitari dall’Africa, molti dei quali malati di Covid. Già abbiamo tanti ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021). La svolta europeista di Matteoè risultata “indigesta” ad alcuni. Il direttore di Libero Quotidiano Vittoriooggi è tornato a parlare del problemae non ha risparmiato una stoccata al leader della Lega. leggi anche l’articolo —> Rocco Casalino: «Io innamorato di Conte? Un uomo affettuoso. La verità sul nostro rapporto» «Da quando c’è la pandemia noi italiani abbiamo trascurato il problema dell’selvaggia. Per molti mesi Matteosi era battuto con successo al fine di arginare questo fenomeno e per questo ora deve affrontare grane giudiziarie. Ieri e l’altro ieri sono arrivati sulle nostre coste migliaia di extracomunitari dall’Africa, molti dei quali malati di Covid. Già abbiamo tanti ...

matteosalvinimi : 24 persone arrestate e più di 90 segnalate alla Procura: è il bilancio di una maxi operazione che in Calabria ha st… - MediasetTgcom24 : Crotone, gestivano immigrazione clandestina: in manette avvocati e pubblici ufficiali #crotone… - missypippi : RT @francescatotolo: #Trieste, operazione anti passeur: decine di arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, perquisita sed… - duesoli : RT @AngiKappa: Curano ferite, danno un pasto caldo, medicine ai #migranti che arrivano dalla rotta balcanica. 68 anni lei,84 lui. Accusati… - katrin23594597 : RT @AngiKappa: Curano ferite, danno un pasto caldo, medicine ai #migranti che arrivano dalla rotta balcanica. 68 anni lei,84 lui. Accusati… -