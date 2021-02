Il virologo Pregliasco | «Presenza di varianti un segno di difficoltà del virus»

infoitsalute : Vaccini anti-Covid, il virologo Fabrizio Pregliasco: 'È una bella cosa la voglia di vaccinarsi della gran parte deg… - MiTomorrow : Il virologo dell'Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, delinea il quadro dell'attuale situazione epide… - globalistIT : - fisco24_info : Covid, Pregliasco: 'A metà marzo tutti i casi legati a variante inglese': Per il virologo, le varianti 'sicuramente… - Agenpress : Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: 'Preoccupato per le varianti' -

Più che terza ondata siamo ancora nella seconda, ma con un crescendo e un peggioramento preoccupante". Così ilFabriziocommenta a Fanpage.it la situazione dei contagi in Lombardia. A preoccupare sono le varianti. 'I modelli ci dicono che per metà' marzo tutti i casi saranno collegati alla ...Fanpage.it ha chiesto un commento sullo stato attuale della pandemia di Coronavirus in Lombardia aldell'Università Statale Fabrizio, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi. ...StampaPiù che terza ondata siamo ancora nella seconda, ma con un crescendo e un peggioramento preoccupante”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco commenta a Fanpage.it la situazione dei contagi in Lom ...La scuola è al centro dell’emergenza Covid: negli ultimi giorni sono diversi i casi degli istituti chiusi per la segnalazione di focolai ...