Fausto Gresini, il ricordo commosso di Savadori e Ferrari

Dopo la scomparsa di Fausto Gresini il Paddock si stringe in suo ricordo. Al manager e all'ex pilota sono rimasti particolarmente legati Lorenzo Savadori e Matteo Ferrari. Due piloti romagnoli, entrambi di Cesena, cresciuti sin da ragazzini sotto le ali protettrici di Fausto, che ha sempre creduto nel loro talento e nelle loro potenzialità. Supportati da Gresini dai tempi dei campionati junior, oggi Lorenzo a Matteo sono arrivati alle soglie della MotoGP.

Lorenzo Savadori: "Fausto Gresini ha fatto tanto per me"

Una carriera in Aprilia quella di Lorenzo Savadori. Il cesenate, classe '93, correva con i colori di Noale a partire dai Campionati Italiani Velocità della 125GP e la squadra veneta l'ha ...

