È morto Lawrence Ferlinghetti | maestro dei poeti della Beat Generation

Leggi su wired

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (foto: Wikipedia)Èin seguito a una malattia polmonare, uno dei più grandilegati alla. L’artista, scrittore, politico e notorio iconoclasta èall’età di 101 anni, dopo aver passato fino all’ultimo la maggior parte del suo tempo alla City Lights, la libreria di San Francisco che aveva aperto nel 1953 e che ha reso un luogo di ritrovo ma anche di crescita per generazioni di artisti e scrittori americani e non solo. Nato nel 1919 a Yonkers, nello stato di New York, da un padre che aveva origini di Brescia, rimase presto orfano e fu cresciuto da parenti e poi dato in affido. Laureatosi in giornalismo all’università del North Carolina, dopo aver prestato servizio nella seconda guerra mondiale, continuò a studiare ...