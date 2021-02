Draghi uguale Conte ter: sarà Pasqua blindata (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La domanda sorge spontanea. Perché sostituire Conte se Draghi è una fotocopia nel metodo? Dov’è il cambio di passo? Il prossimo Dpcm “varrà dal 6 marzo al 6 aprile”. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ancora una volta una decretrazione del premier, ancora una volta restrizioni senza orizzonte. Il nuovo Dpcm di Draghi includerà la festività di Pasqua del 5 aprile. Le solite promesse di Speranza. “C’è l’impegno del governo a congrui ristori per le attività che stanno soffrendo. Questo deve valere per le mie ordinanze che da ora andranno in vigore dal lunedì e per le misure regionali. Il prossimo dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile e la bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute. Limitare la diffusione del contagio è il presupposto indispensabile per tornare ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La domanda sorge spontanea. Perché sostituireseè una fotocopia nel metodo? Dov’è il cambio di passo? Il prossimo Dpcm “varrà dal 6 marzo al 6 aprile”. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ancora una volta una decretrazione del premier, ancora una volta restrizioni senza orizzonte. Il nuovo Dpcm diincluderà la festività didel 5 aprile. Le solite promesse di Speranza. “C’è l’impegno del governo a congrui ristori per le attività che stanno soffrendo. Questo deve valere per le mie ordinanze che da ora andranno in vigore dal lunedì e per le misure regionali. Il prossimo dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile e la bussolala salvaguardia del diritto alla salute. Limitare la diffusione del contagio è il presupposto indispensabile per tornare ...

La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Il discorso di Draghi per metà era elogio del Conte 2, e l'altra metà uguale al disc… - Laprimapagina : Draghi uguale Conte ter: sarà #Pasquablindata - leonida43725055 : Speranza???? C'è draghi e Salvini ecc ecc. Cambiata orchestra ma la musica e uguale - Musellah : @disinformatico @repubblica In questo caso però non è dovuto al fatto che è un estratto del suo libro? Quindi l'art… - Piero_Strada : RT @Melaion: Quante altre volte dovremmo dire che la '#famiglia' non è un fatto naturale, ma, un concetto culturale mai uguale a se stesso… -