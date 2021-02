Draghi Salvini faccia a faccia: «Abbassare i toni», la partita tra aperturisti e rigoristi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Draghi Salvini faccia a faccia di un ora. Alcune Regioni hanno cominciato a fare i conti con la terza ondata. Il leader della Lega Matteo Salvini però non molla e preme perché si riaprano i ristoranti e tutte le attività chiuse da tempo, in quelle zone, dove il Covid sembra colpire meno. Il segretario del Carroccio è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Un incontro in cui si è parlato soprattutto delle misure da adottare per contrastare l’emergenza. Abbassare la guardia, sottovalutando la situazione, sarebbe un grave errore. Il premier, che ha avuto ieri un vertice con il Cts, lo sa bene. leggi anche l’articolo —> Fontana preme per la riapertura come Salvini: «Meglio 4 in un ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021)di un ora. Alcune Regioni hanno cominciato a fare i conti con la terza ondata. Il leader della Lega Matteoperò non molla e preme perché si riaprano i ristoranti e tutte le attività chiuse da tempo, in quelle zone, dove il Covid sembra colpire meno. Il segretario del Carroccio è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario. Un incontro in cui si è parlato soprattutto delle misure da adottare per contrastare l’emergenza.la guardia, sottovalutando la situazione, sarebbe un grave errore. Il premier, che ha avuto ieri un vertice con il Cts, lo sa bene. leggi anche l’articolo —> Fontana preme per la riapertura come: «Meglio 4 in un ...

