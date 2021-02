Diffidati Atalanta-Real Madrid, nerazzurri a rischio squalifica in vista ritorno ottavi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I Diffidati dell’Atalanta prima della sfida che i nerazzurri giocheranno contro il Real Madrid al Gewiss Stadium nell’andata degli ottavi di Champions League e a rischio squalifica in vista del ritorno. Due i calciatori a rischio, entrambi nel reparto difensivo e dunque quello più delicato contro i blancos: si tratta di Djimsiti e Romero, che in caso di cartellino giallo all’andata salterebbero il ritorno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Idell’prima della sfida che igiocheranno contro ilal Gewiss Stadium nell’andata deglidi Champions League e aindel. Due i calciatori a, entrambi nel reparto difensivo e dunque quello più delicato contro i blancos: si tratta di Djimsiti e Romero, che in caso di cartellino giallo all’andata salterebbero il. SportFace.

pignafisherman : Programma diffidati : pulire assolutamente barella e lukaku, contro l'Atalanta NON DEVONO mancare. - lollo_interista : @_treacherous_13 Barella deve prendere un giallo perché dopo il Parma giochiamo vs l'Atalanta. Lukaku è in diffida… - MarcoReNer_azz : @massimo_macs Uno fra Barella e Brozovic nonngiochera a Parma xchè si farà squalificare col Genoa. Devono smaltire… - IlVal_79 : Essendo passata mezzanotte, è già ora di pensare al Genoa, in serie ultrapositiva. Senza Hakimi, Darmian o Danilo?… - MarcoReNer_azz : @burakku_buru Barella e Brozovic diffidati...Ora salteranno prima dell’Atalanta. E Vidal farà il suo anche lui. Anc… -