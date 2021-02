Covid, Speranza: "Indice Rt sopra l'1. Non ci sono le condizioni per allentare le misure" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 febbraio 2021 - "Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia. Siamo all'ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia". Lo ha detto il ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 febbraio 2021 - "Non cileepidemiologiche per abbassare ledi contrasto alla pandemia. Siamo all'ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia". Lo ha detto il ...

fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Fondamentale non alimentare polemiche che disorientano i cittadini. Dobbiamo sempre dire la verit… - fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Prossimo Dpcm valido fino a dopo Pasquetta. Non possiamo abbassare la guardia, serve prudenza. L’… - Corriere : Speranza: «L’Rt medio è quasi a 1, non ci sono le condizioni per allentare le misure» - CinziaSally : Perché il problema è Speranza? Credevo fosse il Covid.?? - SensoDiNausea : RT @Gengiskan73: Lui vede la luce in fondo al tunnel -