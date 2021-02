Conferenza stampa Leao: «Vogliamo qualificarci, le ultime due partite non ci preoccupano» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rafael Leao ha parlato alla vigilia di Milan-Stella Rossa Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia dei sedicesimi di ritorno d’Europa League contro la Stella Rossa. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 QUALIFICAZIONE – «Ogni partita siamo il Milan e giochiamo per vincere. Domani è molto importante perché Vogliamo cercare di andare avanti in questa competizione» VICE IBRAHIMOVIC – «Non c’entra niente la posizione. Io voglio dare sempre il massimo e cerco di aiutare la mia squadra. La cosa più importante è vincere» REAZIONE – «Non siamo meno forti dopo le ultime due partite. Lavoriamo tutti i giorni e domani Vogliamo dimostrare il nostro lavoro» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rafaelha parlato alla vigilia di Milan-Stella Rossa Rafael, attaccante del Milan, ha parlato inalla vigilia dei sedicesimi di ritorno d’Europa League contro la Stella Rossa. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24 QUALIFICAZIONE – «Ogni partita siamo il Milan e giochiamo per vincere. Domani è molto importante perchécercare di andare avanti in questa competizione» VICE IBRAHIMOVIC – «Non c’entra niente la posizione. Io voglio dare sempre il massimo e cerco di aiutare la mia squadra. La cosa più importante è vincere» REAZIONE – «Non siamo meno forti dopo ledue. Lavoriamo tutti i giorni e domanidimostrare il nostro lavoro» Leggi su Calcionews24.com

