Caporalato in un vivaio del Milanese | 100 lavoratori pagati 3 euro l' ora

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) AGI -sfruttati, spiati, sotto, fino a un minimo di 3l'ora rispetto ai 13 previsti dalla legge. Con l'accusa disu oltre 100 dipendenti, S. Z., titolare dell'azienda florovivaistica 'Vivai Zazzera' di Inveruno, nell'Alto, è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Magenta, in esecuzione di un'ordinanza nell'inchiesta del pm di Milano Donata Costa.Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'imprenditore sottopagava itenendoli in condizioni di semi schiavitù e doveva contributi per oltre un milione ditenuti in condizioni di semi schiavitù La misura disposta dal gip è stata eseguita dai militari del comando provinciale di Milano, che hanno anche notificato la misura ...

repubblica : Caporalato su 100 lavoratori, arrestato il titolare di un vivaio di Magenta: 'Li pagava 3 euro all'ora': Sequestrat… - Notiziedi_it : Caporalato su 100 lavoratori, arrestato il titolare di un vivaio di Magenta: “Li pagava 3 euro all’ora” - loreval8 : RT @repubblica: Caporalato su 100 lavoratori, arrestato il titolare di un vivaio di Magenta: 'Li pagava 3 euro all'ora': Sequestrata l'azie… - Gianluc54410558 : RT @DestinoLara: La GdF ha sequestrato l'azienda 'Vivai Zazzera' di #Inveruno a arrestato il titolare, Sergio Zazzera, per #caporalato su o… - MariaLu91149151 : RT @ViViCentro: I militari del Comando P.le della GdF di Milano hanno sequestrato un vivaio di Inveruno (MI) e ne hanno arrestato il titola… -

Ultime Notizie dalla rete : Caporalato un vivaio

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

'Ci tratta come animali. C'ècontinuo riciclo di personale perché la gente non resiste'. 'Lui ti umilia, ti grida in faccia, ... L'accusa contestata dalla pm Donata Costa:su circa 110 ...Per questo il titolare didi Inveruno, comune nel milanese, è stato arrestato perdalla Guardia di Finanza. La sua azienda, composta da 13 immobili e da stumentazioni varie per ...