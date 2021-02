Atalanta-Real Madrid, Toloi: “Il rosso a Freuler non c’era. Possiamo qualificarci” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Abbiamo combattuto fino alla fine. Per me non c’era il rosso su Freuler perché c’era Romero in copertura e la palla non era in direzione della porta. Da quel momento è stato tutto più difficile ma abbiamo giocato una grande partita”. Queste le dichiarazioni di Rafael Toloi nel post partita di Atalanta-Real Madrid 0-1. Una rete di Mendy condanna i bergamaschi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League al termine di una partita condizionata dal rosso di Freuler in avvio di gara. Toloi è ottimista: “Questa partita ci dà la consapevolezza della nostra forza – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Possiamo fare bene contro chiunque. C’è amarezza per il gol incassato nel finale ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Abbiamo combattuto fino alla fine. Per me nonilsuperchéRomero in copertura e la palla non era in direzione della porta. Da quel momento è stato tutto più difficile ma abbiamo giocato una grande partita”. Queste le dichiarazioni di Rafaelnel post partita di0-1. Una rete di Mendy condanna i bergamaschi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League al termine di una partita condizionata daldiin avvio di gara.è ottimista: “Questa partita ci dà la consapevolezza della nostra forza – ha detto ai microfoni di Sky Sport –fare bene contro chiunque. C’è amarezza per il gol incassato nel finale ...

