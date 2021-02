Atalanta in forma e Real incerottato: per i bookmaker nerazzurri favoriti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Atalanta favorita contro i campioni del Real Madrid. Lo dicono i bookmaker. Una situazione più unica che rara per i nerazzurri, che coincide con una stagione tutt’altro che perfetta per le Merengues in Europa, reduci da una fase a gironi turbolenta. La vittoria degli uomini di Gasperini, che domenica hanno trionfato in campionato contro il Napoli, è proposta a 2,49, mentre il successo esterno del Real è a 2,80 e il pari si gioca a 3.40. Secondo gli scommettitori, dunque, l’Atalanta è favorita per la vittoria della gara d’andata in programma al Gewiss Stadium. Il passaggio del turno per i bergamaschi è comunque difficile: in questo caso sono i Blancos ad essere in favore di pronostico, a 1,47 contro 2,55. Tornando al match di mercoledì, la previsione degli analisti verte su 90 minuti ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’favorita contro i campioni delMadrid. Lo dicono i. Una situazione più unica che rara per i, che coincide con una stagione tutt’altro che perfetta per le Merengues in Europa, reduci da una fase a gironi turbolenta. La vittoria degli uomini di Gasperini, che domenica hanno trionfato in campionato contro il Napoli, è proposta a 2,49, mentre il successo esterno delè a 2,80 e il pari si gioca a 3.40. Secondo gli scommettitori, dunque, l’è favorita per la vittoria della gara d’andata in programma al Gewiss Stadium. Il passaggio del turno per i bergamaschi è comunque difficile: in questo caso sono i Blancos ad essere in favore di pronostico, a 1,47 contro 2,55. Tornando al match di mercoledì, la previsione degli analisti verte su 90 minuti ...

