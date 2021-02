Zona arancione in tutta Italia, la proposta dei governatori (Di martedì 23 febbraio 2021) Nonostante le misure preventive attuali, la Zona arancione potrebbe presto diventare una realtà per tutta l’Italia. Questo perché nell’intero paese i contagi stanno aumentando. E anche pericolosamente a quanto sembra. La colpa è da attribuire alle varianti del COVID-19, in particolare quella inglese, brasiliana e sudafricana. Ulteriori misure preventive sono quindi necessarie. E questo implicherebbe L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Nonostante le misure preventive attuali, lapotrebbe presto diventare una realtà perl’. Questo perché nell’intero paese i contagi stanno aumentando. E anche pericolosamente a quanto sembra. La colpa è da attribuire alle varianti del COVID-19, in particolare quella inglese, brasiliana e sudafricana. Ulteriori misure preventive sono quindi necessarie. E questo implicherebbe L'articolo

Agenzia_Ansa : Campania in zona arancione il governatore @VincenzoDeLuca striglia i cittadini che hanno affollato il lungomare ne… - petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - borghi_claudio : @Andrea65781507 @DanDellos3 @AlbertoBagnai Io non ho detto niente, non sono al Governo, se mai l'ho chiesto. Infatt… - GiorgioAntonel1 : RT @erretti42: Covid, scatta la zona arancione 'rafforzata' in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: 'Chiuderanno anche l… - 29luglio1971 : RT @bushido01: E mentre qui a Brescia andiamo verso la zona arancione 'rafforzata' #salviniportasfiga discute di riaperture -