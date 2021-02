Una Vita, anticipazioni 24 febbraio: una feroce vendetta (Di martedì 23 febbraio 2021) Ursula Dicenta sarà tra le grandi protagoniste delle prossime puntate di Una Vita, come attestano le anticipazioni di mercoledì 24 febbraio. La donna negli ultimi tempi sta dando segnali preoccupanti di follia e il suo atteggiamento sta preoccupando Agustina, ma allo stesso tempo sta indispettendo Genoveva, sempre più determinata a liberarsi di lei. Intanto, la Salmeron organizzerà un incontro per fare il punto della situazione con Liberto, Ramon e Felipe sull'affare dei soldati da rimpatriare e l'Alvarez Hermoso apparirà molto soddisfatto per tutto quello che hanno realizzato insieme e inizierà a sentirsi finalmente più sereno, cosa che non potrà dirsi di Susana che, dopo la partenza di don Armando, tornerà ad essere arcigna e scorbutica con tutti arrivando anche a litigare con Lolita nella sua bottega davanti a Carmen che rimarrà ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 febbraio 2021) Ursula Dicenta sarà tra le grandi protagoniste delle prossime puntate di Una, come attestano ledi mercoledì 24. La donna negli ultimi tempi sta dando segnali preoccupanti di follia e il suo atteggiamento sta preoccupando Agustina, ma allo stesso tempo sta indispettendo Genoveva, sempre più determinata a liberarsi di lei. Intanto, la Salmeron organizzerà un incontro per fare il punto della situazione con Liberto, Ramon e Felipe sull'affare dei soldati da rimpatriare e l'Alvarez Hermoso apparirà molto soddisfatto per tutto quello che hanno realizzato insieme e inizierà a sentirsi finalmente più sereno, cosa che non potrà dirsi di Susana che, dopo la partenza di don Armando, tornerà ad essere arcigna e scorbutica con tutti arrivando anche a litigare con Lolita nella sua bottega davanti a Carmen che rimarrà ...

