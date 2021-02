Tra aperturisti e rigoristi, Draghi decide venerdì (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una “riunione operativa”, per tirare le fila di una giornata nella quale rigoristi e aperturisti del governo si sono sfidati a colpi di dichiarazioni e comunicati, e alla vigilia delle comunicazioni di Roberto Speranza in Parlamento. Mario Draghi ha riunito a Palazzo Chigi i ministri competenti, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, e un rappresentante per ognuno dei partiti. Una mossa che era stata preceduta poche ore prima dalla notizia che il ministro della Salute sarà domani in Parlamento per comunicazioni sulla situazione Covid. Un doppio binario utilizzato sul premier per condurre per mano una maggioranza che sulla gestione della pandemia esprime posizioni diametralmente opposte. Perché la relazione di Speranza, nella quale si delineeranno le linee di indirizzo per le misure che sostituiranno quelle in scadenza il 5 marzo, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una “riunione operativa”, per tirare le fila di una giornata nella qualedel governo si sono sfidati a colpi di dichiarazioni e comunicati, e alla vigilia delle comunicazioni di Roberto Speranza in Parlamento. Marioha riunito a Palazzo Chigi i ministri competenti, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, e un rappresentante per ognuno dei partiti. Una mossa che era stata preceduta poche ore prima dalla notizia che il ministro della Salute sarà domani in Parlamento per comunicazioni sulla situazione Covid. Un doppio binario utilizzato sul premier per condurre per mano una maggioranza che sulla gestione della pandemia esprime posizioni diametralmente opposte. Perché la relazione di Speranza, nella quale si delineeranno le linee di indirizzo per le misure che sostituiranno quelle in scadenza il 5 marzo, ...

