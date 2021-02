Stadia nel caos! Gli sviluppatori di Journey to the Savage Planet non possono correggere i bug perché licenziati da Google (Di martedì 23 febbraio 2021) Aggiornamento: Google ha commentato la questione su Reddit promettendo, attraverso la voce della community manager, aggiornamenti: "Ciao a tutti, comprendo quanto la situazione sia frustrante e sono dispiaciuta per i ritardi. Stiamo attivamente lavorando con i nostri partner per individuare un fix e farò del mio meglio per condividere l'aggiornamento". Insomma, la reazione c'è stata e ora non ci resta che attendere buone nuove. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Aggiornamento:ha commentato la questione su Reddit promettendo, attraverso la voce della community manager, aggiornamenti: "Ciao a tutti, comprendo quanto la situazione sia frustrante e sono dispiaciuta per i ritardi. Stiamo attivamente lavorando con i nostri partner per individuare un fix e farò del mio meglio per condividere l'aggiornamento". Insomma, la reazione c'è stata e ora non ci resta che attendere buone nuove. Leggi altro...

